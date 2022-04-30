Вашингтон, 30 апреля, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Заявления пресс-секретаря минобороны США Джона Кирби в адрес России являются оскорбительными и неприемлемыми. Об этом 29 апреля заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводит пресс-служба российского диппредставительства в своем телеграм-канале.

Mil.ru Анатолий Антонов

«Считаем высказывания Дж. Кирби в адрес России оскорбительными и неприемлемыми. Вызывает удивление, что настолько провокационные тезисы идут от бывшего военного, который прекрасно отдает себе отчет в значимости слова», — отметил Антонов.

Также он указал, что для американской стороны стало нормальным, когда чиновники США высказывают свои суждения «на похабной лжи украинских властей», не замечая бесконечные преступления киевского режима и своими поставками оружия провоцируя его на совершение новых преступлений.

При этом посол России указал, что Вашингтон, очевидно, не заинтересован в прекращении огня.

«Главное для Дж. Кирби и ему подобных — чтобы американский военно-промышленный комплекс получал дополнительные доходы, очищая свои склады от устаревшего оружия. Дж. Кирби потерял достоинство американского офицера, опустившись до площадных оскорблений. Ему должно быть стыдно за то, что запятнал честь своего мундира», — добавил Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Кирби в ходе брифинга заявил, что ему якобы «трудно смотреть на то, что он и российские войска делают на Украине, и думать, что любой этичный, нравственный человек может это оправдать» и после паузы в 10 секунд добавил, что «трудно смотреть на кадры с поля боя и представить, что так поступил бы любой здравомыслящий, серьезный и зрелый руководитель». При этом он также заявил, что спецоперация ВС РФ на Украине, по мнению Пентагона, якобы не направлена на защиту русскоязычного населения и искоренение нацизма.