Вашингтон, , 08:07 — REGNUM Американская компания National Oilwell Varco (NOV), которая занимается производством оборудования и компонентов для бурения и добычи нефти и газа, объявила о прекращении инвестиций и об ограничении своей отдельности в России. Об этом сообщается на сайте организации.

Предприятие компании National Oilwell Varco Bjoertvedt

На такой шаг производитель решил пойти из-за введения Западом антироссийских санкций после начала специальной военной операции РФ на Украине. По итогам первого квартала 2022 года NOV потеряла из-за рестрикций $41 млн.

Оставшиеся в России активы компании оцениваются приблизительно в $30 млн, а убытки от курсовых разниц — в $67 млн. В организации добавили, что продолжают изучать вопрос о дальнейшем сокращении деятельности и частичном сворачивании продаж или полном уходе из РФ и Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля американская нефтесервисная корпорация Halliburton предупредила, что к 15 мая прекратит работу по нескольким контрактам в России.

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