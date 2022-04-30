Вашингтон, , 07:38 — REGNUM Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов считает высказывания пресс-секретаря министерства обороны США Джона Кирби в адрес России «оскорбительными и неприемлемыми». Об этом говорится в комментарии, 29 апреля опубликованном в Telegram-канале российской дипмиссии.

Анатолий Антонов МИД России

Анатолий Антонов «Вызывает удивление, что настолько провокационные тезисы идут от бывшего военного, который прекрасно отдаёт себе отчет в значимости слова. Напомню, что российские официальные лица никогда не позволяли себе подобных высказываний в отношении руководства Соединённых Штатов Америки».

По словам российского дипломата, для чиновников американской администрации «стало нормой» основывать свои суждения «на похабной лжи украинских властей». При этом они «не хотят замечать бесчисленных преступлений киевского режима» и продолжают накачивать его вооружениями.

Анатолий Антонов «Дж. Кирби потерял достоинство американского офицера, опустившись до площадных оскорблений. Ему должно быть стыдно, за то, что запятнал честь своего мундира».

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, комментируя заявленные руководством России цели военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, выразил сомнения, что «дело в нацизме», «что дело в защите русских на Украине, что дело в защите российских национальных интересов», когда никому «Украина не угрожала».

По словам американского чиновника, Москва подаёт «диковинные сигналы о нацистах на Украине».

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