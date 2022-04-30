Экспорт нефти из Ирана увеличился в 2022 году на 30%
Тегеран, 30 апреля, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Экспорт нефти из Ирана в 2022 году увеличился на 30% на фоне дефицита сырья, который еще более возрос на фоне специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщило агентство Tasnim 29 апреля со ссылкой на отчет аналитической компании Kpler.
Так, в период с января по март текущего года иранский нефтяной сектор экспортировал 870 тыс. баррелей нефти в сутки, в то время как в 2021 году аналогичный показатель составлял 668 тыс. баррелей в сутки.
Большая часть поставляемой за рубеж иранской нефти идет в Китай. При этом с 2018 года в отношении нефтяного сектора Ирана действуют на санкции США.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля стало известно, что Иран приступил к увеличению нефтедобычы на месторождении «Ресалат» после введения в строй новой морской буровой установки «Sahar 2» в операционной зоне Лаван.