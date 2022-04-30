Тегеран, 30 апреля, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Экспорт нефти из Ирана в 2022 году увеличился на 30% на фоне дефицита сырья, который еще более возрос на фоне специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщило агентство Tasnim 29 апреля со ссылкой на отчет аналитической компании Kpler.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Так, в период с января по март текущего года иранский нефтяной сектор экспортировал 870 тыс. баррелей нефти в сутки, в то время как в 2021 году аналогичный показатель составлял 668 тыс. баррелей в сутки.

Большая часть поставляемой за рубеж иранской нефти идет в Китай. При этом с 2018 года в отношении нефтяного сектора Ирана действуют на санкции США.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля стало известно, что Иран приступил к увеличению нефтедобычы на месторождении «Ресалат» после введения в строй новой морской буровой установки «Sahar 2» в операционной зоне Лаван.