Абуджа, 30 апреля, 2022, 07:11 — ИА Регнум. Действующий президент Нигерии Мухаммаду Бухари предостерег дипломатов иностранных государств от вмешательства в предстоящие выборы президента страны. Об этом передает BBC Africa.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Нигерия

Предупреждение прозвучало во время ифтара (вечерний прием пищи во время месяца Рамадан) с дипломатами в резиденции президента в столице страны — Абудже.

«Призываю наших друзей в мировом сообществе, представленных вами, дипкорпусом, играть позитивную роль, укрепляющую доктрину уважения к нашим внутренним делам», — отметил он.

В 2023 г. истекает второй срок правления Бухари, он больше не имеет права на переизбрание.