Вале, , 02:15 — REGNUM В связи с продолжающимися ремонтно-восстановительными работами на турецкой стороне на таможенном пункте пропуска «Вале — Пософ» на границе Турции и Грузии процедуры таможенного контроля будут приостановлены до 25 мая, сообщает 29 апреля sknews. ge.

Закрытая граница Bonus bon

В связи с этим, ввоз и вывоз товаров через таможенную границу Грузии, а также процедуры таможенного контроля для физических лиц, пересекающих государственную границу через указанный таможенный пункт пропуска, не могут быть осуществлены.

После завершения восстановительных работ на турецкой стороне таможенный пункт пропуска «Вале — Пософ» продолжит работу в обычном режиме с полной загрузкой. Соответственно, оформление и контроль пассажиров и грузов будет осуществляться бесперебойно.

По данным Службы доходов министерства финансов Грузии, процедуры пересечения границы будут осуществляться в направлении таможенного пункта пропуска «Карцахи», который функционирует на полную мощность в связи с увеличением международного грузооборота.