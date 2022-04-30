Берлин, , 06:57 — REGNUM Немецкие власти изучают вопрос отправки Украине самоходных гаубиц, 29 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в силовых структурах Германии.

Самоходная гаубица M109 Skaarup.HA

Он утверждает, что руководство ФРГ уже ведет переговоры с правительством Нидерландов на эту тему.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что канадские инструкторы обучают украинских боевиков управлению 155-миллиметровыми гаубицами M777, которые ранее были переданы Оттавой вооруженным формированиям Украины.