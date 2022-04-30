Пекин, , 06:08 — REGNUM Решение России прекратить поставки своего газа в Польшу и Болгарию на фоне отказа Варшавы и Софии платить в рублях является «самым жестким ответом» Москвы на санкции Запада, 29 апреля написал в статье для издания «Хуаньцю шибао» декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян.

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Он отметил, что несмотря на активные попытки избавиться от энергетической зависимости от РФ, Европа не может увеличить импорт углеводородов из Катара и США, поскольку необходимая нефтегазотранспортная инфраструктура для этого отсутствует. Боцян также подчеркнул, что США не способны быстро решить проблему нехватки нефти и газа в ЕС, уже задействовав всю мощь своей системы транспортировки сжиженного природного газа (СПГ).

По словам декана, американским компаниям не хватает судов для доставки голубого топлива европейским потребителям. Эксперт добавил, что в ближайшие годы названые им проблемы будут держать на высоком уровне стоимость энергоносителей из-за медленных сделок и больших транзакционных издержек.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что ЕС планирует к концу 2022 года довести свою зависимость от энергоносителей из России до одной трети, а к концу 2027 года — избавиться полностью.

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