Богота, 30 апреля 2022, 05:59 — REGNUM Высший судебный орган Колумбии 29 апреля вынес решение о приостановке экстрадиции в США главаря наркокартеля «Клан залива» Дайро Усуги по прозвищу Отоньель, считавшегося самым разыскиваемым преступником в Колумбии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте инстанции.
Отмечается, что решение об экстрадиции Усуги до завершения расследования «нарушает основополагающие права» истцов, «как пострадавших от действий, приписываемых» главарю «Клана залива», являющейся крупнейшей преступной организацией в Колумбии, занимающейся наркоторговлей.
Напомним, в октябре 2021 года власти Колумбии сообщили о задержании самого разыскиваемого наркоторговца страны, арестованного в результате совместной операции сотрудников полиции с военными.
В апреле о решении экстрадировать Усуги в США, где в отношении него выдвинуты обвинения в наркоторговле, объявил президент Колумбии Иван Дуке.
Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые силы Колумбии совместно с полицией задержали главаря одной из банд в составе наркокартеля «Клан залива» Фаусто Паласиоса.
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