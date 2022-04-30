Нью-Дели, , 02:25 — REGNUM Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который вторгся в индийское воздушное пространство со стороны Пакистана, был сбит 30 апреля пограничными силами Индии. Об этом передает телеканал NDTV.

Дрон fill

Беспилотник был замечен недалеко от индийского города Амритсара (штат Пенджаб). По обнаруженным обломкам удалось выяснить, что речь идет об аппарате китайского производства DJI Matrice-300.

Власти Индии утверждают, что беспилотники запускаются Пакистаном в разведывательных целях. Кроме того, такие аппараты используются экстремистскими организациями для переброски в Индию оружия и боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля на союзной территории Джамму и Кашмир на севере Индии были ликвидированы трое боевиков группировки «Лашкар-э-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: В Джамму и Кашмире уничтожили троих экстремистов