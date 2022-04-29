Тирана, , 23:24 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 1057 человек выявили 53 новых случая заражения коронавирусом. В стране не скончался ни один пациент с COVID-19, выздоровели ещё 90 пациентов. Об этом сообщило вечером 29 апреля министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Тирана, Албания (сс) Albinfo

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявлено 275 055 случаев заражения коронавирусом, 271 185 человек излечились, скончались 3496 пациентов с COVID-19. На стационарном лечении находятся семь пациентов.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 374 активных случая заражения, из них 239 — в Тиране. При этом в Албании, как и в соседних странах, показатель продолжает снижаться уже два месяца. В соседнем Косово 22 апреля впервые с начала пандемии заявили об отсутствии пациентов с COVID-19 на стационарном лечении.

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