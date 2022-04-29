Мюнхен, Германия, , 22:02 — REGNUM Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман призвал руководство клуба продлать контракт с 33-летним таранным форвардом сборной Польши Робертом Левандовским.

Роберт Левандовски Football.ua

«Для клуба всегда важно обезопасить себя. Я бы хотел, чтобы мы заключили новое соглашение с Робертом. Я хочу, чтобы контракт Левандовского был продлен. Это моя точка зрения. Он отличается от Холанда», — цитирует Нагельсмана журналист Фабрицио Романо.

Текущее соглашение Левандовского с мюнхенским клубом рассчитано до конца июня 2023 года. Ранее сообщалось, что польский нападающий намерен перейти в каталонскую «Барселону». В текущем сезоне Роберт Левандовски принял участие в 31-м туре немецкой Бундеслиги 2021/22, в котором отметился 33-мя забитыми мячами и 2-мя результативными передачами.