В Болгарии выявлен подпольный завод по переработке табака
Пловдив, Болгария, 29 апреля, 2022, 21:55 — ИА Регнум. В результате масштабной спецоперации, проведенной жандармерией и сотрудниками управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Болгарии, в городе Пловдив на юге страны пресечена деятельность подпольного завода по переработке контрабандного табака. Об этом 29 апреля сообщает болгарский информационный портал News. bg.
По предварительным данным, указанное производство было организовано в промышленной зоне города на базе заброшенной насосной станции.
При обыске в «цехах» предприятия найдены около 900 килограммов сушеных табачных листьев, станки по производству сигарет и сигар и фальшивые акцизные марки. Предполагается, что сырье в Болгарию нелегально завозилось из Сербии и Турции.
Сообщается о задержании 20 человек, работавших на заводе. Им предъявлено обвинение в незаконной деятельности. Организаторам указанного бизнеса грозят крупные штрафы и длительные сроки тюремного заключения.