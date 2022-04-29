Пловдив, Болгария, 29 апреля, 2022, 21:55 — ИА Регнум. В результате масштабной спецоперации, проведенной жандармерией и сотрудниками управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Болгарии, в городе Пловдив на юге страны пресечена деятельность подпольного завода по переработке контрабандного табака. Об этом 29 апреля сообщает болгарский информационный портал News. bg.

Fonwall.ru Табак

По предварительным данным, указанное производство было организовано в промышленной зоне города на базе заброшенной насосной станции.

При обыске в «цехах» предприятия найдены около 900 килограммов сушеных табачных листьев, станки по производству сигарет и сигар и фальшивые акцизные марки. Предполагается, что сырье в Болгарию нелегально завозилось из Сербии и Турции.

Сообщается о задержании 20 человек, работавших на заводе. Им предъявлено обвинение в незаконной деятельности. Организаторам указанного бизнеса грозят крупные штрафы и длительные сроки тюремного заключения.