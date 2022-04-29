Бухарест, , 21:35 — REGNUM Бухарест и София подписали специальное соглашение в сфере транспорта, предусматривающее открытие нового контрольно-пропускного пункта на границе Румынии и Болгарии. Об этом 29 апреля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Николае Чукэ Mapn.ro

Согласно официальной информации, речь идет о новом объекте, который соединит румынский город Джурджу с болгарским населенным пунктом Русе.

Свои подписи под новым документом поставили премьер-министр Румынии Николае Чукэ и глава Совета министров Болгарии Кирил Петков. В настоящее время Петков находится в Бухаресте с рабочим визитом.

Напомним, сейчас в районе Джурджу-Русе действуют два основных КПП – мост и паромная переправа через реку Дунай.

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