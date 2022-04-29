Москва, 29 апреля, 2022, 21:11 — ИА Регнум. Боевые самолёты и вертолёты оперативно-тактической и армейской авиации ВКС России поразили 22 объекта украинских нацистов, сообщил вечером 29 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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Авиаудары наносились по складам горючего и боеприпасов, опорным пунктам и местам сосредоточения войск и техники.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 22 военных объекта Украины. В том числе: пять взводных опорных пунктов, 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и горючего в населенных пунктах Северодонецк, Червонное и Белогорье», — рассказал Конашенков.