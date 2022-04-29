Вашингтон, 29 апреля, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп впервые с момента запуска своей личной социальной сети TRUTH Social сделал краткий пост: «Я ВЕРНУЛСЯ!». Об этом сообщает 29 апреля Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Трамп решил прервать свое молчание в тот момент, когда предприниматель Илон Маск заключил сделку о покупке Twitter за $44 млрд. Причем Трамп публично заявил, что хоть он и поддерживает Маска, он все равно не собирается возвращаться на платформу, которая заблокировала его аккаунт в 2021 году.

Тогда блокирования Трампа в Twitter громко требовали демократы, ссылаясь на то, что экс-президент якобы может спровоцировать дальнейшее насилие после осады Капитолия США 6 января 2021 года.

Республиканцы также приветствовали приобретение Маском социальных сетей Twitter и выразили надежду, что глава компании Tesla восстановит свободу слова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее состоялся запуск социальной сети TRUTH Social, разработанной по инициативе Дональда Трампа. Приложение появилось в онлайн-магазине App Store 20 февраля.

Напомним, в последние недели пребывания на посту главы государства Трамп был заблокирован в самых популярных социальных сетях. Он не мог писать в Twitter, Facebook и Instagram. Это решение руководства соцсетей было связано с попыткой сторонников Трампа осуществить штурм Капитолия, где в тот момент проходило заседание по утверждению итогов президентских выборов. Трамп считал результаты выборов сфальсифицированными. Победу на них одержал демократ Джозеф Байден.