Москва, 29 апреля, 2022, 19:38 — ИА Регнум. Российская актриса Ольга Будина поделилась мнением об эмиграции певицы Инстасамки (Дарья Зотеева) в ОАЭ. Соответствующий пост появился в её Telegram-канале 29 апреля.

Скриншот с YouTube Instasamka (Дарья Зотеева)

«Полгода активной работы, постоянный мониторинг, уголовное дело — и родители победили», — написала актриса. К слову, незадолго до этого стало известно об отмене всех концертов Инстасамки в России.

Ранее Инстасамка заявила о том, что не планирует возвращаться в Россию. Также исполнительница призналась, что больше не будет выступать перед российскими слушателями.