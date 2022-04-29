Славяново, 29 апреля 2022, 18:36 — REGNUM В Плевенской области на севере Болгарии зафиксированы сразу четыре новых очага заболевания H5N1 (птичьего гриппа). Об этом 29 апреля сообщает БНР.

Носитель вируса птичьего гриппа
Носитель вируса птичьего гриппа

Согласно официальной информации, инфекция выявлена в городе Славяново на двух фермах по выращиванию уток и двух хозяйствах по разведению бройлеров. На момент вспышки на обоих предприятиях содержалось в общей сложности 160 тыс. птиц.

Сейчас в регионе работают представители государственной санитарной инспекции Болгарии. Вокруг Славяново создана трехкилометровая карантинная зона. Проводится эпизоотическое исследование, а также отслеживание перемещения домашней и другой птицы.

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