Болгария, 29 апреля, 2022, 18:36 — ИА Регнум. В Плевенской области на севере Болгарии зафиксированы сразу четыре новых очага заболевания H5N1 (птичьего гриппа). Об этом 29 апреля сообщает БНР.

Носитель вируса птичьего гриппа

Согласно официальной информации, инфекция выявлена в городе Славяново на двух фермах по выращиванию уток и двух хозяйствах по разведению бройлеров. На момент вспышки на обоих предприятиях содержалось в общей сложности 160 тыс. птиц.

Сейчас в регионе работают представители государственной санитарной инспекции Болгарии. Вокруг Славяново создана трехкилометровая карантинная зона. Проводится эпизоотическое исследование, а также отслеживание перемещения домашней и другой птицы.