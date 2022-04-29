Москва, 29 апреля, 2022, 18:31 — ИА Регнум. В России готовится новый закон, регулирующий вопросы въезда, выезда и пребывания иностранцев на российской территории, заявил 29 апреля заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Медведев

На заседании межведомственной комиссии Совбеза он напомнил, что в недружественных странах ужесточилась политика в отношении приезжих из России, а также российских официальных лиц, например дипломатов.

Отметив, что граждане России в таких странах «подвергаются притеснениям и дискриминации», Медведев заявил, что характер отношений с этими недружественными государствами в миграционной сфере будет меняться.

Так, в России «в скором будущем планируется принять новый закон, который будет регулировать все вопросы въезда, выезда и пребывания иностранцев в нашей стране».

Предварительно будет проведён «анализ действующих международных договоров» и оценка их соответствия готовящемуся законопроекту. Он призвал сейчас «воздержаться от заключения новых соглашений, если они не продиктованы насущной необходимостью».