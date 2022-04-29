Вашингтон, 29 апреля, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Президенты США и Мексики Джо Байден и Андрес Мануэль Лопес Обрадор проведут виртуальную встречу на фоне критики республиканцев, недовольных иммиграционной политикой Белого дома, сообщает 29 апреля Reuters.

Gage Skidmore Джо Байден

Встреча проходит через несколько дней после того, как федеральный судья запретил министерству внутренней безопасности США отменять миграционный приказ времен экс-президента Дональда Трампа, предусматривающий высылку мигрантов на фоне пандемии коронавируса.

В Белом доме сообщили, что два президента «планируют обсудить сотрудничество в области миграции, совместные усилия по развитию Центральной Америки, конкурентоспособность и экономический рост, безопасность, энергетику и экономическое сотрудничество».

Помимо этого политики обсудят предстоящий саммит, который Соединенные Штаты проведут в Лос-Анджелесе в июне и в котором примут участие лидеры стран Северной, Южной, Центральной Америки и Карибского бассейна.

Напомним, что за первый год правления президента США Джо Байдена число нелегальных иммигрантов, проживающих в стране, увеличилось примерно на миллион, что дополнительно обошлось американским налогоплательщикам в $9,4 млрд, согласно новому анализу федерации, выступающей за американскую иммиграционную реформу (FAIR) и снижение уровня иммиграции в целом.