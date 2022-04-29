Москва, 29 апреля, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова доставила гуманитарную помощь детям Донбасса и вывезла десять раненых и тяжелобольных детей на реабилитацию и лечение в Россию.

АНО «Россия — страна возможностей» Мария Львова-Белова

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка привезла 10 тонн гуманитарного груза. В Донецке она навестила раненых детей в Республиканском травматологическом центре, посетила пункты временного размещения под Мариуполем и сопроводила в Россию десять тяжелобольных детей на лечение и реабилитацию.

В больницу Мария Львова-Белова передала собранные в рамках гуманитарной акции Уполномоченного «Детям – в руки» медикаменты, медицинское оборудование, средства гигиены, расходные материалы и, конечно, лакомства и подарки. После беседы с врачами и родственниками пострадавших детей принято решение наиболее пострадавших ребят отправить на реабилитацию в Россию. Донецкие врачи провели им самые сложные операции. Коллеги в столице помогут им восстановиться.

В пункт временного размещения в селе Сартана она привезла гуманитарную помощь детям: детское питание для разных возрастов, разнообразные детские игрушки, канцтовары, подгузники всех размеров, детскую одежду и обувь, средства личной гигиены (зубные щетки, пасту, мыло и мочалки), раскраски и альбомы для рисования, спортивный инвентарь, в том числе футбольные и волейбольные мячи, теннисный стол, ракетки для пинг-понга и бадминтона, а также оборудование для детских игровых площадок и мягкую мебель в игровые комнаты. Подарить детям обычные радости даже в условиях пунктов временного размещения важно для людей, которые приступают к восстановлению мирной жизни.

Этот населенный пункт недавно перешел под полный контроль сил ДНР. В нем сейчас около тысячи детей, в том числе, спасенные из Мариуполя. Во время обстрелов, в подвалах местной школы находилось бомбоубежище. Мария Львова-Белова обсудила ряд вопросов с директором школы и психологом, в частности, сейчас основное внимание будет уделено психологической реабилитации детей, а также вопросам возобновления образовательной деятельности учреждения. В этой связи следующий гуманитарный конвой привезет, в том числе, школьные и письменные принадлежности, оборудование для школы. Коллеги попросили поддержки, так как практически всем детям нужна психологическая помощь, а оказывать ее негде и некому – нужен оборудованный кабинет и специалисты. Директор рядом расположенной музыкальной школы попросила помочь с ремонтом разрушенного здания, которому взрывом разнесло крышу, были уничтожены инструменты, мебель, оборудование.

«Помощь будет оказана», — заверила детский омбудсмен.

Уполномоченный обратила особое внимание на вопросы безопасности и занятости детей. По ее оценке, большую угрозу представляют неразорвавшиеся боеприпасы, которые пока еще не везде обнаружены и обезврежены саперами, а очень многие детские травмы и ранения связаны именно с этой проблемой.

Также Мария Львова-Белова встретилась во время поездки с Дмитрием Лихановым, Председателем Фонда защиты детей, главой попечительского совета которого она недавно была избрана. Обсудили дальнейшую совместную работу на освобождаемых территориях ДНР и ЛНР. Фонд собрал и привез гуманитарный груз для детей Донбасса. Пообщалась Уполномоченный с жителями и семьями с детьми. Одна женщина попросила привести вертикализатор, средство технической реабилитации, для ее пострадавшего ребенка.

Следующим пунктом доставки гуманитарного груза стало село Пионерское (Сопино). Здесь Мария Львова-Белова уже была в прошлую поездку и встретилась со многими снова. Тогда одна девочка попросила чемодан на колесах, чтобы помогать двум своим младшим сестрам с переездами. Чемодан девочке подарили, а самая большая радость – волонтер с позывным Ангел нашел и привез им их родного отца, которого считали погибшим.

Еще встретили бабушку с пятью маленькими внуками, малыши лечились от коронавируса в Мариупольской больнице, когда начались обстрелы. Она рассказала, что ВСУ оборудовали на четвёртом этаже больницы опорную огневую точку, при том что там лежали раненые и больные дети. На ее замечание они грубо ответили «наших детей тут нет» и спустили всех в подвал. Позже российские военные эвакуировали детей и персонал на БТРах в безопасное место.

Дальше гуманитарный конвой с Уполномоченным по правам ребёнка направился в село Виноградное. Сюда, помимо вышеперечисленных детских товаров, доставили 100 продовольственных наборов, которые предоставила Русская гуманитарная миссия – партнер акции «Детям – в руки». В них вошли большие продуктовые наборы с крупами, фонари и товары личной гигиены.

«Необходимо оперативно налаживать глобальную, системную, адресную и своевременную помощь людям, семьям с детьми и детям, находящимся в этих пунктах временного размещения. Гуманитарные конвои должны следовать вторым эшелоном, сразу после освобождения территорий. Жители не могут оставаться в чистом поле или подвалах, — подчеркнула Мария Львова-Белова, — Важно обеспечить их врачами и психологами. Всем им, и особенно детям, срочно требуется психологическая поддержка, реабилитация и медицинская помощь».

Утром 29 апреля российская делегация во главе с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребёнка вместе с четырьмя маленькими пациентами из ДНР и шестью из ЛНР выехала в Ростов-на-Дону, откуда вылетела в Москву.

Все дети выехали в Россию в сопровождении своих родителей или законных представителей. Из ДНР – четыре мальчика в возрасте от 5 до 16 лет, со сложными травмами, переломами, осколочными ранениями. Из ЛНР – шестеро детей с тяжелыми заболеваниями, нуждающихся в оказании специализированной медицинской помощи, в возрасте от 1 до 11 лет.

По договоренности с Министерством здравоохранения РФ дети продолжат лечение и реабилитацию в столичных клиниках: НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и Российской детской клинической больнице.