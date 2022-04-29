Лондон, 29 апреля, 2022, 17:16 — ИА Регнум. 22-летний фланговый атакующий защитник лондонского «Челси» и сборной Англии по футболу Рис Джеймс может перейти в мадридский «Реал» в 2023 году. Об этом 29 апреля сообщил журналист Низар Кинселла.

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В текущем сезоне Рис Джеймс приняло участие в 21-м туре Английской Премьер-лиги 2021/22, в котором отметился пятью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Также защитник получил четыре желтые и одну красную карточки.

Текущее соглашение Риса Джеймса с «пенсионерами» рассчитано до 30 июня 2025 года. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает английского защитника в 55 миллионов евро.