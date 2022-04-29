Москва, 29 апреля, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Россия вводит ответные меры в отношении Исландии, Норвегии, а также датских автономий Гренландии и Фарерских островов в связи с их решением о присоединении к антироссийским санкциям Евросоюза. Об этом сообщает 29 апреля пресс-служба МИД России.

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Как уточняется, ответные санкции предусматривают запрет на въезд в Россию для девяти представителей Исландии, 16 представителей Норвегии, трёх представителей Гренландии и трёх представителей Фарерских островов.

«В ответный российский «черный список» внесен ряд парламентариев, членов правительств, представителей деловых и академических кругов», — говорится в сообщении.

Также, по данным МИД, в санкционный список внесены представители СМИ и «некоторые общественные деятели, активно продвигающие антироссийскую риторику и участвующие в формировании и проведении политики, направленной против нашей страны».