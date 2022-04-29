Вашингтон, 29 апреля, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Политика американского руководства ведёт страну к катастрофе, заявил 29 апреля телеведущий Такер Карлсон в эфире Fox News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Комментируя решение президента США Джо Байдена отправить на Украину вооружения и деньги на другие нужды (всего $33 млрд), телеведущий указал на то, что Вашингтон втягивается в войну с ядерным противником в лице России.

Это осуществляется руками Байдена, который уже не слишком вменяем, отмечает журналист. Комментируя видео, на котором Байден, говоря о наказании российских олигархов, не мог чётко произнести текст и ухмылялся, Карлсон сказал:

«Так продолжаться не может! Мы находимся на грани ядерного конфликта — со страной, которая угрожает применить против нас ядерное оружие».

Он призвал вспомнить о 25 поправке к американской конституции, касающейся ситуации недееспособности президента. По его оценке, реальное руководство США проявляет сейчас безрассудство.