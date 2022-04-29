Москва, , 16:19 — REGNUM Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки. Об этом 29 апреля заявила председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

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«На сегодняшний день мы видим пространство для снижения ключевой ставки до конца этого года», — заявила Набиуллина.

Текущий прогнозный диапазон для средней ключевой ставки на этот год — 12,5-14%. На следующий — 9-11%, и на 2024 год — 6-8%.

29 апреля Банк России снизил ключевую ставку на три процентных пункта до 14% годовых.