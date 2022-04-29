Москва, , 16:09 — REGNUM Перспективы макроэкономической стабильности в России не ясны. Об этом 29 апреля заявила председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Мы находимся в зоне колоссальной неопределённости: одновременно происходят очень значительные изменения и на стороне предложения, и на стороне факторов, влияющих на совокупный спрос», — заявила Набиуллина.

«Сегодня снижение предложения опережает снижение спроса. Но в будущем ситуация может измениться. Это означает, что возможны как проинфляционные эффекты, так и дезинфляционные эффекты, поэтому Центральному банку особенно важно принимать взвешенные решения с учётом меняющегося баланса рисков», — указала она.

В настоящее время, пока наиболее вероятным сценарием считается такой, когда проинфляционные факторы превалируют.