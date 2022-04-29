Варшава, 29 апреля, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Оплата российских поставок газа в рублях была бы нарушением санкций ЕС, чехи не станут этого делать сообщил 29 апреля журналистам в Варшаве премьер-министр Чехии Пётр Фиала.

David Sedlecký Петр Фиала

Комментируя условия, поставленные Россией недружственным странам, согласно которым с апреля за российский газ нужно платить через Газпромбанк, Фиала заявил:

«Если говорить о платежах в рублях, то Чехия не собирается поддаваться шантажу России».

Он назвал ошибочными решения стран, которые пошли навстречу России и согласились на её условия.

Заявив, что расчёты в рублях являются нарушением санкций ЕС, Фиала добавил, что создаётся опасная ситуация, связанная с потерей единства Евросоюза. В этом смысле он негативно высказался о Венгрии, отметив, что на неё нужно повлиять.