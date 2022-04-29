Москва, , 16:01 — REGNUM Профицит счёта текущих операций резко сократится в 2023–2024 годы. Об этом 29 апреля заявила председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В следующие два года будет происходить частичная переориентация торговых потоков. Импорт постепенно начнёт восстанавливаться. Экспорт продолжит снижение, в том числе и из-за снижения мировых цен на основные экспортные товары», — заявила Набиуллина.

«Это приведёт к значительному сокращению профицита счёта текущих операций», — указала она.