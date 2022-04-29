Джакарта, 29 апреля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл в президентский дворец в Богоре для встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо, сообщает Antara.

(сс) Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia Президент Индонезии Джоко Видодо

Индонезия – первая страна, которую посетит премьер-министр Японии в рамках своего зарубежного визита.

Согласно информации министерства иностранных дел Индонезии, 30 апреля 2022 года премьер-министр Японии возложит венок на кладбище героев и проведет ряд других встреч.

Планируется, что президент Индонезии и премьер-министр Японии обсудят совместные усилия по преодолению пандемии и ускорение восстановления экономики. Премьер-министр Японии и президент Индонезии также обсудят региональные и международные вопросы, в том числе саммит G20.