Москва, , 15:46 — REGNUM В 2022 году падение ВВП России может составить 8-10%. Об этом 29 апреля заявила председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Разрыв устоявшихся связей негативно скажется на динамике ВВП в этом году. Снижение ВВП составит 8-10%, при этом нижняя точка спада придётся на четвёртый квартал», — заявила Набиуллина.

Постепенное исчерпание шоков предложения и спроса, денежно-кредитная и бюджетная политика, равно как и структурные меры правительства, будут способствовать возобновлению экономического роста с начала следующего года», — полагает она.