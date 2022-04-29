Париж, , 15:30 — REGNUM Российские и белорусские теннисисты смогут сыграть на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros) в нейтральном статусе. Об этом 29 апреля заявил президент Французской федерации тенниса Жиль Мореттон.

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По его словам, Французская федерация тенниса соблюдает декларацию от 9 марта 2022 года, принятую министерствами спорта стран ЕС и других подписавших её стран, согласно которой российские и белорусские спортсмены могут выступать в нейтральном статусе.

«Остановимся на этом. Такова наша позиция, и мы это приняли», — приводит слова Мореттона портал Inside the Games.

Открытый чемпионат Франции состоится в период с 22 мая по 5 июня.

Напомним, ранее организаторы Уимблдона заявили о решение не допускать на турнир российских и белорусских теннисистов.

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