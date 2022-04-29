Осло, 29 апреля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Власти Норвегии закроют единственный пункт пропуска на российско-норвежской границе Стурскуг для грузовых автомобилей из России и введут запрет на заход в порты страны судов из РФ, исключая рыболовные. Об этом 29 апреля сообщила глава норвежского МИД Анникен Хюитфельдт, ее слова приводит телерадиокомпания NRK.

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«Мы вводим пятый пакет санкций, предусмотренный ЕС, в Норвегии. Это означает, что мы закрываем пункт пропуска Стурскуг для грузового транспорта немедленно, будет введен запрет на ввоз ряда химических веществ», — сказала она.

При этом Хюитфельдт уточнила, что для островов архипелага Шпицбергенбудет сделано исключение, потому что на их территории действует особый договор.

Кроме того, NRK отметила, что также в соответчики с санкциями ЕС норвежскими властями будет введен запрет на ход в порты этой страны судов из России.

«Однако исключение будет сделано для рыболовного флота. Это означает, что два из трех российских судов смогут заходить в порты, как и прежде», — говорится в сообщении и добавляется, что министр рыбной промышленности Норвегии Бьорнар Скьэран подтвердил, что такой запрет начнет действовать с 7 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ирландского МИД Саймон Ковени заявил, что замороженные в Ирландии российские активы могут быть арестованы и переданы Украине.