Донецк, , 14:54 — REGNUM Завод «Азовсталь» в Мариуполе нет смысла восстанавливать, на его месте может появиться парк в память о погибших. Об этом официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил 29 апреля в эфире канала «Россия 1».

Вид на металлургический комбинат «Азовсталь» Никита Третьяков © ИА REGNUM

Он напомнил, что этот завод строили ещё до Великой Отечественной войны, и сейчас есть более современные предприятия. Можно восстановить и развивать не «Азовсталь», а менее энергоёмкие производства.

«А на этой площадке, может, разобьют парк памяти о тех жертвах, которые появились в Мариуполе», — сказал Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Басурин выступил за предание суду украинских неонацистов, которые остаются на «Азовстали». Пока они не предпринимают попыток прорыва, также сообщил он.

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