Сеул, , 14:47 — REGNUM Сервис Netflix представил тизер корейской версии испанского сериала «Бумажный дом». Об этом 29 апреля пишет «Канобу».

Бумажный дом Кадр из сериала «Бумажный дом»

В ролике показана группа из семи человек в красных комбинезонах и масках, похожих на те, что были в оригинальном шоу, но с южнокорейским колоритом. Премьера сериала состоится 24 июня 2022 года.

ИА REGNUM напоминает, что корейская версия шоу называется Money Heist: Korea — Joint Economic Area («Бумажный дом: Корея — Объединенная экономическая зона»). В сериале сыграли Чон Джон-со, Ю Джи-тхэ, Пак Хэ-су и другие.

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