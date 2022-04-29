Вена, 29 апреля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Главным тренером сборной Австрии по футболу стал бывший директор московского «Локомотива» по спорту и развитию Ральф Рангник. Об этом 29 апреля сообщается на сайте Австрийского футбольного союза.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австрия

Отмечается, что Рангник вступит в новую должность в конце мая 2022 года. Его контракт Ральфа рассчитан на два года. При этом если команда выйдет на Евро-2024, то сотрудничество будет автоматически продлено на два года.

Напомним, сейчас 63-летний Рангник на временной основе тренирует «Манчестер Юнайтед». Он возглавил английский клуб в декабре 2021 года. До этого с июля 2021 года он занимал пост директора по спорту и развитию в «Локомотиве».