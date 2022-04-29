Тбилиси, 29 апреля, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Эпидемиологическая обстановка в Грузии улучшается по всем показателям, но глава Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC), главный иммунолог страны Амиран Гамкрелидзе считает, что нельзя говорить о скором завершении пандемии. Об этом он 29 апреля заявил в эфире «Палитраньюз»

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«Она не завершилась и пока не видно, когда завершится. Мы должны понять, что путь к завершению пандемии лежит через иммунизацию», — сказал Гамкрелидзе.

По его мнению, необходимо, чтобы в мире от COVID-19 было привито 70% населения. При этом нужно учитывать, что действие вакцин длится только несколько месяцев, и прививаться снова.

Напомним, Гамкрелидзе изначально выступал за принудительную вакцинацию населения от COVID-19. Он также был против отмены ковид-паспортов в феврале и призывал организации не впускать непривитых.