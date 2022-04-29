Москва, , 14:15 — REGNUM Среди участников специальной военной операции России на Украине много героев, они будут награждены. Об этом 29 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Военная операция России Иван Шилов © ИА REGNUM

Он сказал, что не знает, будут ли указы о награждении открытыми или закрытыми.

«Но могу сказать, что действительно награды находят своих героев, и действительно их очень много», — отметил Песков.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.

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