Москва, , 14:13 — REGNUM Вопрос об условно-досрочном освобождении (УДО) экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева не имеет отношения к администрации президента России, заявил 29 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Этот вопрос никак не имеет отношения к администрации президента», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, суд первой инстанции в городе Твери удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-главы Министерства экономического развития РФ Алексея Улюкаева.

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