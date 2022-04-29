Богота, 29 апреля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Кандидат в президенты от левой коалиции «Исторический пакт» Густаво Петро лидирует в предвыборной гонке в Колумбии всего за месяц до открытия избирательных участков. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Колумбия

Согласно практически всем опросам, Петро не только опережает Федерико Гутьерреса из правоцентристской коалиции «Команда за Колумбию» (Equipo por Colombia), Родольфо Эрнандеса из «Лиги антикоррупционных руководителей» (LIGA de Gobernantes Anticorrupción) и Серхио Фахардо из коалиции «Центр надежды» (Centro Esperanza), но и увеличивает свой отрыв.

Несмотря на лидерство в рейтингах, Петро продолжает свою избирательную кампанию по всей Колумбии, объясняя каждую деталь своей программной платформы, которая имеет особенности для каждого региона, в зависимости от того, идет ли речь о сельском хозяйстве, коренных общинах, портах и других пунктах.

Помимо туров и массовых мероприятий в департаментах, муниципалитетах, общинах, деревнях, на площадях и в парках, Петро встречается с населением в рамках семинаров «Петро слушает» (Petro Escucha), чтобы выслушать основные проблемы и предложения по их решению и продолжить коллективное формирование своей правительственной программы.

На президентских выборах, назначенных на 29 мая, избиратели выберут президента и вице-президента страны на период с 2022 года по 2026 год.