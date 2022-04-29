Сана, 29 апреля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Министерство обороны Йемена сообщило о массовых случаях нарушения режима прекращения огня со стороны повстанцев-хуситов. Об этом 29 апреля сообщает информационное агентство Khabar со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

Ibrahem Qasim Йемен

В сообщении говорится, что за сутки было зафиксировано 74 случая нарушения перемирия. В частности, повстанцы 31 раз обстреляли позиции армии в провинции Таиз. Нарушения перемирия были также зафиксированы в провинциях Ходейда, Мариб и Джауф.

По данным министерства обороны Йемена, в результате обстрелов имеются пострадавшие среди военнослужащих и мирного населения.

Напомним, ранее повстанцы и правительство Йемена заключили перемирие на время месяца Рамадан (со 2 апреля по 2 мая 2022 года).