Москва, 29 апреля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Чтобы избежать переедания, особенно в длинные праздничные выходные в мае, не следует налегать на еду — рекомендация очевидная, но как тут удержаться, когда все так вкусно, заявила корреспонденту ИА REGNUM клинический психолог, психотерапевт, руководитель терапевтических программ Центра Интуитивного питания и психотерапии расстройств пищевого поведения IntuEat Светлана Бронникова.

Minkavkaz.gov.ru Шашлык

«Со своей стороны советую перед застольем не менять привычного режима питания и соблюдать ужин накануне и завтрак перед встречей. Дело в том, что организм включает механизм «гибернации» уже после шести часов голодания, и метаболизм сводится к минимуму.

Мозг получает тревожные сигналы от тела: нет еды — и впадает в панику. И когда голодный человек наконец дорывается до еды, то съедает в несколько раз больше своей нормы.

Так что проблема «майских» даже не в шашлыках: мяса и овощей в нашем рационе как раз-таки не хватает в обычной жизни, — а в неправильном распределении объемов пищи и порой принудительного голодания, чтобы съесть больше за короткий промежуток времени.

Рекомендую покупать мясо в проверенных точках. И лучше — мариновать самостоятельно накануне посиделок. Мы не знаем, сколько времени мясо в маринаде пролежало в магазине.

Да и есть разнообразные хитрости «вдохнуть жизнь» в не первой свежести мясо. В сыром виде спрятать подпорченный продукт сложнее — вы видите, что берете. Если мы едим жареное мясо на углях несколько раз в год, это не может негативно повлиять на наше здоровье.

Важно делать упор на белое мясо – курица и индейка подойдут всем, поскольку считаются безопасными для здоровья. К шашлыку добавьте порцию овощей и запеченный картофель, пару кусков хлеба, йогуртовый соус – это и есть набор полезной полноценной еды со сложными углеводами. Вам обеспечена в этом случае здоровая тарелка еды, сытость и удовольствие на природе.

Многие также не смыслят шашлыков без алкоголя. Тут что-то советовать бессмысленно, у каждого своя «норма». Возможно, поможет проконтролировать объем выпитого расчет напитков на каждого без покупки сверх расчетного — тогда перепивать будет нечего. Н

а пикник обычно берут большой объем алкоголя. Это самый серьезный момент, здесь нужно быть осторожными всем. Рекомендую не более 1-2 бокала вина или 1-2 бутылки пива, либо 1-2 рюмки крепкого алкоголя.

Любые ограничения приводят к срывам в переедании в повседневной жизни. Однако на майские праздники следует быть очень внимательными к своему пищевому поведению», — дала советы Светлана Бронникова.

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