Мадрид, , 13:42 — REGNUM Экологи, молодежные активисты и педагоги в области охраны окружающей среды раскритиковали решение правительства автономного сообщества Мадрид исключить такие слова, как «экофеминизм», «экосоциальный» и «экозависимый» из учебной программы среднего образовательного звена. Об этом пишет агентство EFE.

Экология Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так, представительница экологического движения «Учителя для будущего» Мириам Лейрос считает, что решение регионального правительства представляет собой «использование власти самым антидемократическим образом: лишение общества правдивой информации, чтобы оно не могло свободно принимать решения для общего блага».

Решение регионального мадридского правительства подверглось критике и со стороны других экологических активистов, отмечают СМИ.