Мадрид, , 13:22 — REGNUM Рост цен на энергоносители и сырье, а также ситуация вокруг Украины привели к росту цен в крупных сетях супермаркетов на 9,4%. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на исследование Организации потребителей и пользователей.

Испания Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом отмечается, что не во всех случаях рост цен был одинаковым: в некоторых торговых сетях он составил более 10%.

Согласно результатам исследования 156 продуктов питания, гигиенических и аптечных товаров в десяти испанских городах, в период с 20 марта 2021 года по 8 марта 2022 года онлайн-цены в основных сетях супермаркетов выросли в среднем на 9,4%.