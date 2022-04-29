Бишкек, , 13:13 — REGNUM Появившаяся в СМИ информация о том, что Турция поставила в Таджикистан боевые беспилотники «Байрактар», является непроверенной. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета нацбезопасности Киргизии сегодня, 29 апреля.

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«По имеющимся достоверным данным, таджикская сторона не заключала контракты с производителем БПЛА «Байрактар» — компанией «Байкар Макина», а также с другими турецкими производителями подобной военной продукции», — говорится в заявлении ГКНБ.

Также киргизские спецслужбы уверяют, что ранее закупленные армией Киргизии турецкие боевые беспилотники будут применяться исключительно в оборонительных целях — для борьбы с террористической и религиозно-экстремистской угрозой, существующей из-за ситуации в Афганистане.

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