Москва, , 13:06 — REGNUM Власти США игнорировали все жалобы российского лётчика Константина Ярошенко на условия содержания в американской тюрьме, а также оставили без ответа обращения российских дипломатов. Об этом Ярошенко рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Американская тюрьма USA-Reiseblogger

По словам лётчика, после выдачи американским властям с ним обращались «самым худшим образом, без какой-либо медицинский помощи». Все его обращения, а также «десяток, может быть, сотни обращений нашего посольства и нашего МИД» просто проигнорировали.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2011 году Ярошенко приговорили в США к 20 годам тюрьмы за подготовку сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. Свою вину российский гражданин не признал.

27 апреля в Турции состоялся обмен Ярошенко на гражданина США Тревора Рида, которого российский суд приговорил к девяти годам колонии.

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