Волгоград, 29 апреля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Архивные документы о разминировании Сталинграда после окончания боевых действий во время Великой Отечественной войны рассекретило УФСБ России по Волгоградской области.

Cap.ru Архивные документы

В материалах содержатся результаты оперативной деятельности Управления НКВД Сталинградской области. Точные данные о закладках мин изначально были уничтожены немецким командованием, оперативники устанавливали места в результате допросов военнопленных. Благодаря кропотливой работе было обезврежено около 300 минных полей.

Рассекреченные документы преданы музею-панораме «Сталинградская битва», на основе которых уже 1 мая здесь откроется фотодокументальная выставка «Осторожно, мины!», сообщают 29 апреля «Новости Волгограда».