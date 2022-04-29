Воронеж, 29 апреля, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении депутата Совета народных депутатов Семилукского муниципального района Воронежской области шестого созыва по статье о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации возбуждено следственными органами, сообщили 29 апреля в пресс-службе Следственного комитета России.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Дело возбудили на основании материалов, предоставленных сотрудниками УФСБ России по Воронежской области. Фигурантом стала 32-летняя депутат райсовета от КПРФ.

По предварительным данным следствия, 22 марта женщина в ходе заседания райсовета «публично распространила под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины». Депутат прямо на заседании также высказала оскорбления в адрес российских военных, а позже на своей странице в соцсети она опубликовала видеозапись заседания.

К моменту возбуждения дела женщина успела покинуть территорию России. Сейчас следователи решают вопрос об объявлении её в розыск.