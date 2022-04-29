Вашингтон, , 18:31 — REGNUM Делегация грузинской парламентской оппозиции прибыла в Вашингтон, сообщает 29 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Дядя Сэм

Депутаты парламента Георгий Вашадзе, Серго Чихладзе и Хатуна Самнидзе в первый день визита встретились с конгрессменами Кэтлин Райс и Адамом Кинзингером, а также приняли участие в конференции лидеров европейских партий.

Райс дала комментарий телеканалу и заявила, что ей известно об угрозах, с которыми сталкивается Грузия со стороны России на фоне продолжающейся «войны на Украине».

«Ваша страна живет в очень опасном соседстве, и я говорила об этом с грузинскими коллегами во время моего визита в Тбилиси, и сегодня тема безопасности была предметом нашего обсуждения. Возможность того, чтобы восточные страны региона могли защитить свой суверенитет, является предметом более широкого обсуждения, и мы много говорили о важности продолжения и углубления отношений между США и этими странами. Грузия находится в очень уязвимой геополитической ситуации, и мы поддерживаем вашу страну», — заявила Райс.

Она выразила надежду, что в будущем грузино-американские связи будут еще более укрепляться.