Санкт-Петербург, , 12:31 — REGNUM Санкт-Петербургское предприятие «Металлопродукция» увеличивает производство аксессуаров для автомобилей на фоне санкций Запада. Об этом 29 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Импортозамещение Lustra-gus.ru

Компания с помощью современного оборудования смогла расширить линейку выпускаемых товаров и значительно сократить время их производства. Предприятие производит усиливающие бамперы, защиты для картера, крепления и кофры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Красногорский комбинат автофургонов в Марий Эл на фоне санкций Запада и ухода с российского рынка импортных производителей развивает свое производство.